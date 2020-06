Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι ο Baby Yoda έχει κλέψει τις καρδιές όλων των φαν της Star Wars σειράς, The Mandalorian και το μικρό χαριτωμένο και αξιολάτρευτο πλασματάκι έχει αναδειχτεί σε απόλυτο σταρ.

Το αγαπημένο μας Child όμως δεν ήταν πάντα τόσο γλυκό, όπως αποκάλυψε ο Τζον Φαβρό μέσα από το 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Disney Gallery: The Mandalorian.

Μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αξιολάτρευτο αποτέλεσμα της μασκότ της σειράς, στο τραπέζι έπεσαν αρκετά άσχημες, πολύ γλυκές έως και εφιαλτικές εκδοχές του εξωγήινου μωρού.

Some early designs for Baby Yoda in ‘THE MANDALORIAN’ have been officially released. (Source: https://t.co/I9UeMiDPx5) pic.twitter.com/P3XORbrREl

