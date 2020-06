TV & MOVIES

Η ταινία με τίτλο «3 Brothers- Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd», ρίχνει φως στις δολοφονίες των Έρικ Γκάρνερ και Τζορτζ Φλόιντ, καθώς και του Ράντιο Ραχίμ χαρακτήρα στο φιλμ «Do the Right Thing» του 1989 του Αμερικανού σκηνοθέτη και παραγωγού.

Η νέα ταινία του Σπάικ Λι έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο και προβλήθηκε σε ένα ειδικό αφιέρωμα του CNN, με τίτλο «I Can’t Breath: Black Men Living and Dying In America» (Δεν μπορώ να αναπνεύσω: Μαύροι Ζουν και Πεθαίνουν στην Αμερική).

Η ταινία ξεκινά με το ερώτημα: «Θα σταματήσει να επαναλαμβάνεται η ιστορία;» και προβάλλεται η σκηνή του θανάτου του Ράντιο Ραχίμ σε συνδυασμό με βίντεο από τις δολοφονίες των Γκάρνερ και Φλόιντ. Και οι τρεις Αφροαμερικανοί σκοτώθηκαν με τον ίδιο τρόπο, από τα χέρια λευκών αστυνομικών.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

«Αυτή είναι η ιστορία ξανά, ξανά και ξανά… » είπε ο Λι κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Ντον Λέμον στο αφιέρωμα του CNN.

«Πώς μπορούν οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν γιατί ο κόσμος ενεργεί όπως ενεργεί;» είπε ο Σπάικ Λι για τις διαμαρτυρίες που σαρώνουν τις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Φλόιντ. «Αυτό δεν είναι καινούργιο, είδαμε με τις ταραχές τη δεκαετία του ’60, τη δολοφονία του Δρ Κινγκ, κάθε φορά που κάτι προκύπτει και δεν απονέμεται δικαιοσύνη, οι άνθρωποι αντιδρούν, όπως αντιδρούν για να ακουστούν. Αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι έχουν τα πράγματα: δολοφονία μαύρων, σε αυτό στηρίζεται αυτή η χώρα» υποστήριξε.

Ο Έρικ Γκάρνερ πέθανε το 2014 μετά τη σύλληψή του στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν αστυνομικός επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει με μια λαβή, οδηγώντας τον άοπλο άνδρα στον θάνατο.

Το βίντεο της σύλληψης έγινε viral, καθώς ο Γκάρνερ ακούστηκε επανειλημμένα να λέει στον αστυνομικό ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ο Φλόιντ πέθανε στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη μετά από παρόμοιο περιστατικό με έναν λευκό αστυνομικό, ο οποίος τώρα κατηγορείται για φόνο τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία.

«Δεν συγχωρώ όλα αυτά τα άλλα πράγματα, αλλά καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνουν» τόνισε ο Σπάικ Λι αναφερόμενος στις βίαιες διαδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ