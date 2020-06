TV & MOVIES

H Μαίρη Πατ Γκλίσον είχε πάιξει σε πάνω από 100 παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα Sex and the City και Grey's Anatomy.

Πέθανε η ηθοποιός Μαίρη Πατ Γκλίσον. Η ηθοποιός είχε παίξει στην επιτυχημένη σειρά «Φιλαράκια».

Η Γκλίσον έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 70 ετών. Την είδηση για το θάνατό της επιβεβαίωσε ο μάνατζερ της αναφέροντας ότι ήταν σκληρή μαχήτρια μέχρι το τέλος.

Ο ανιψιός της Γκλίσον, Τζον Μπρόστρομ, μιλώντας στο ET αποκάλυψε ότι η ηθοποιός έπασχε από καρκίνο της μήτρας. Ανέφερε επίσης ότι και το 2015 έδωσε μάχη με τον καρκίνο και τότε κατάφερε να τον νικήσει.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του '80 στη σαπουνόπερα Texas. Eίχε παίξει συνολικά σε πάνω από 100 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όπως The Blacklist, Saved By The Bell, Murder, Mom, Desperate Housewives, Sex and the City, Will & Grace, Familly Maters, NCIS: Los Angeles, Grey's Anatomy, A Cinderella Story, κ.ά.

Στο επεισόδιο των Friends που εμφανίστηκε, υποδύθηκε τη Mary, μια εκνευριστική υπάλληλο νοσοκομείου στο οποίο κατέληξαν ο Ρος, ο Τσάντλερ και ο Τζόι όταν ο πρώτος χτύπησε με ένα μπαλάκι σε αγώνα χόκεϊ που παρακολουθούσε.

O τελευταίος της ρόλος ήταν την προηγούμενη χρονιά στο Mom. Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε πέθανε από ανεύρυσμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια συνεδρίας των Ανώνυμων Αλκοολικών.