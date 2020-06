TV & MOVIES

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο αφηγητή στο «40 Years of Rocky: The Birth of a Classic».

Ντοκιμαντέρ για το «Ρόκι» την ταινία που το 1976 τού άνοιξε το δρόμο για μια μεγάλη καριέρα στο Χόλιγουντ, θα παρουσιάσει ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο αφηγητή.

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «40 Years of Rocky: The Birth of a Classic» και περιλαμβάνει υλικό από τα γυρίσματα, αλλά και διηγήσεις από τον Sly για πώς προσέγγισε και ταίριαξε στο ρόλο του.

«Είσαι τυχερός κάποια στιγμή αν ανακαλύψεις ότι ο καλύτερος φίλος που είχες ποτέ, είναι ένας χαρακτήρας που βγήκε από τη φαντασία σου, κάποιος που ήταν εκεί στα δύσκολα και δεν σε εγκατέλειψε ποτέ», ακούμε τον διάσημο ηθοποιό να λέει στο τρέιλερ.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει Ντέρεκ Γουέιν Τζόνσον, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και αυτό για τον σκηνοθέτη του «Ρόκι», Τζον Άβιλντσεν.

Το «40 Years of Rocky: The Birth of a Classic» θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από τις πλατφόρμες iTunes/AppleTV και Amazon.