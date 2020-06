Συνεχίζονται οι αναπροσαρμογές στο κινηματογραφικό καλεντάρι της Warner λόγω κορονοϊού.

Έτσι, μετά την αναβολή του «Tenet», η οποία θα κάνει πρεμιέρα δύο εβδομάδες αργότερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή στις 31 Ιουλίου, αρκετές είναι οι πρεμιέρες που αναβάλλονται για μήνες αργότερα ή αποσύρονται εντελώς από τον προγραμματισμό.

Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά, βλέπουμε ότι η ταινία «Wonder Woman 1984» μεταφέρεται για τις 2 Οκτωβρίου 2020 (από τις 14 Αυγούστου), την ίδια στιγμή που «Οι Μάγισσες» του Ρόμπερτ Ζεμέκις, αναβάλλουν την πρεμιέρα της 9ης Οκτωβρίου 2020 για ημερομηνία που παραμένει άγνωστη ακόμα.

The new release date for WW84 is 10.2.20. Wow,it's finally happening, & I couldn’t be more excited!To all the fans that stuck w/ us through this time, thank u so much! We couldn't have done this w/o you.I'm so excited for you to get to see this #WW84, it will be worth the wait❤️ pic.twitter.com/GCU0tcpqHT

— Gal Gadot (@GalGadot) June 12, 2020