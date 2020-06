TV & MOVIES

Οι συντελεστές της σειράς «Τόλμη και Γοητεία» (The Bold and the Beautiful) στις ερωτικές σκηνές θα αντικαταστήσουν τις πρωταγωνίστριες με κούκλες, λόγω του κορονοϊού.

Μετά από τρεις μήνες διακοπής λόγω καραντίνας, η ιστορική σαπουνόπερα που φέτος συμπληρώνει 33 σεζόν, ξεκίνησε και πάλι τα γυρίσματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, σε μια προσπάθεια να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και οι κανόνες αποστασιοποίησης, η παραγωγή αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν κούκλες στις σκηνές που απαιτείται πιο... στενή επαφή, όπως οι σκηνές πάθους.

«Όταν ξεκινήσαμε την αναθεώρηση των σεναρίων αρχίσαμε να αφαιρούμε όλες τις ρομαντικές σκηνές, όμως το αποτέλεσμα ήταν κάπως "επίπεδο". Έτσι, καθίσαμε όλοι μαζί κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να γυριστούν οι σκηνές χωρίς να παραβιαστεί ο κανόνας των 2,5 μέτρων απόστασης. Τελικά επαναφέραμε μια κούκλα που είχαμε χρησιμοποιήσει πριν από χρόνια ως πτώμα. Τη στήσαμε όπως έπρεπε, και ήταν πολύ πειστική», δήλωσε στη New York Post o Μπράντλεϊ Μπελ, executive producer και επικεφαλής σεναριογράφος της σειράς.

«Θα δούμε πώς θα πάει. Κάνουμε έρευνα αγοράς για περισσότερες κούκλες. Και αντρικές. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο να δούμε τί υπάρχει διαθέσιμο. Μπορεί λοιπόν να "επιστρατεύσουμε" περισσότερες κούκλες για τις ερωτικές σκηνές στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον Μπελ, η κούκλα είναι εξαιρετικής ποιότητας και με το κατάλληλο μακιγιάζ και την περούκα θα είναι η κατάλληλη αντικαταστάτρια ορισμένων πρωταγωνιστριών της σειράς.

Όπως αποκάλυψε ακόμα, οι συντελεστές σκέφτονται να «επιστρατεύσουν» ακόμα και τις/τους συζύγους κάποιων ηθοποιών για τις ερωτικές σκηνές. «Σκεφτήκαμε ότι, αφού οι ηθοποιοί δεν μπορούν να αγγίζουν ούτε να αγκαλιάζουν σφιχτά ο ένας τον άλλον και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από ορισμένους και ορισμένες συζύγους ηθοποιών να συμμετάσχουν ως αντικαταστάτες στις σκηνές φιλιών», εξηγεί ο Μπελ, συμπληρώνοντας ότι κάποιοι έχουν ήδη αντιδράσει θετικά.