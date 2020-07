TV & MOVIES

Τα Φιλαράκια είχαν αποτίσει φόρο τιμής στην ελληνική καταγωγή της Τζένιφερ Άνιστον, ωστόσο η εν λόγω αναφορά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από πολλούς φαν του επιτυχημένου sitcom, την οποία ανακάλυψαν πρόσφατα με αποτέλεσμα να γίνει viral στα social media.

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο της έβδομης σεζόν, «The One with Chandler and Monica’s Wedding» («Ο Τσάντλερ παντρεύεται με την Μόνικα»), το οποίο προβλήθηκε σε δύο μέρη αναφέρεται ολόκληρο το ελληνικό επώνυμο της διάσημης ηθοποιού που δεν είναι άλλο από το Anastassakis.

Θυμίζουμε ότι στο γάμο της Μόνικα και του Τσάντλερ τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά. Ο γαμπρός λείπει, ο Τζόι που επρόκειτο να παντρέψει το ζευγάρι έχει καθυστερήσει με αποτέλεμα να μην προλαβαίνει την τελετή και η Φοίβη ψάχνει να βρει τον Τσάντλερ την ώρα που η Ρέιτσελ τρέχει να βρει τον αντικαταστάτη του Τζόι.

Σε αίθουσα απέναντι από αυτή όπου είναι προγραμματισμένη να γίνει η γαμήλια τελετή του ζευγαριού, η Ρέιτσελ βλέπει μία ταμπέλα για έναν άλλο γάμο και μάλιστα δύο Ελλήνων. Τα ονόματα των οικογενειών είναι «Αναστασάκης - Παπασιφάκης». Μάλιστα η Ρέιτσελ διαβάζει φωναχτά την ταμπέλα με το επώνυμό της και στη συνέχεια ζητάει από τον ορθόδοξο ιερέα να παντρέψεις τους δύο φίλους της.

Για όσους δεν γνωρίζουν, Αναστασάκης είναι το πραγματικό επίθετο της Τζένιφερ Άνιστον, καθώς το πλήρες όνομα του πατέρα της προτού εκείνος το αλλάξει σε Τζον Άνιστον, είναι Γιάννης Αντώνιος Αναστασάκης με καταγωγή από την Κρήτη.