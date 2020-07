Την τελευταία του πνοή από ανεύρυσμα εγκεφάλου, άφησε στα 49 του χρόνια ο Γκραντ Ιμαχάρα, ένας από τους παρουσιαστές της γνωστής εκπομπής «Mythbusters».

Ο Ιμαχάρα ήταν πολύ γνωστός για τα ρομπότ που έφτιαχνε, καθώς ήταν αυθεντία στη ρομποτική.

Εκπρόσωπος Τύπου του Discovery Channel, όπου εργαζόταν ο Γκράντ Ιμαχάρα, δήλωσε: «Λυπηθήκαμε πολύ ακούγοντας τα τραγικά νέα για τον Γκραντ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικογένειας του Discovery και ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του».

Ο Γκραντ έγινε μέλος της εκπομπής το 2005 και παρέμεινε έως το 2014. Στο «Mythbusters» χρησιμοποιούσε τις ρομποτικές του γνώσεις, προκειμένου να σχεδιάζει και να δημιουργεί ρομπότ αλλά και να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει «μύθους» της τεχνολογίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σειράς, έκανε ελεύθερη πτώση, οδήγησε μερικά από τα καλύτερα αυτοκίνητα και συνάντησε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μεγάλης οθόνης.

Τον περασμένο Μάρτιο έγινε viral καθώς έφτιαξε ένα ρομποτικό Baby Yoda από το Star Wars.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020