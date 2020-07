Ο Μίμης Φωτόπουλος (αριστερά) στα μαθητικά του χρόνια μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του Άγγελο αρχές της δεκαετίας του '20. Λίγους μήνες μετά την γέννηση του θα χάσει τον πατέρα του και η 27χρονη μητέρα του έχοντας χάσει και μια κόρη, αποφασίζει να μετακομίσει με τους δύο γιους της, την μητέρα της και τις δύο αδερφές της που είναι μοδίστρες, από την Ζάτουνα Αρκαδίας στην Αθήνα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Μια δυναμική προσωπικότητα που θα λατρέψει ο μεγάλος κωμικός και η οποία παρά τις σκληρές συνθήκες της εποχής, δουλεύοντας σκληρά θα δώσει στα παιδιά της την καλύτερη ανατροφή και μόρφωση.Το '31 με την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο θα δώσει εξετάσεις στην Γεωπονική Σχολή όπου θα απορριφθεί λόγω έκθεσης και την επόμενη χρονιά θα εισαχθεί στην Φιλοσοφική. Κατά την φοίτηση του, μια αγγελία που θα δει τυχαία για εξετάσεις στην Δραματική θα είναι η αφορμή μελετώντας από το περίπτερο της γειτονιάς του την τραγωδία "Προμηθέας Δεσμώτης" του Αισχύλου, να δώσει εξετάσεις και να εισαχθεί στην σχολή του Εθνικού. Ταυτόχρονα με την Φιλοσοφική θα καταφέρει να εισαχθεί και στην Νομική Σχολή με την υποκριτική να τον κερδίζει στην πορεία της ζωής του. Την πρώτη θεατρική εμπειρία θα την αποκτήσει στα πρώτα χρόνια της Δραματικής από την συμμετοχή του σε περιοδεύοντες θιάσους τα λεγόμενα "μπουλουκια" που θα αποτελέσουν μεγάλο σχολείο για να εμπλουτίσει τα υποκριτικά του προσόντα. Στα χρόνια της Κατοχής θα αναπτύξει έντονη αντιστασιακή δράση, θα ζήσει την καταστροφή του σπιτιού του από φωτιά με τον ίδιο και την οικογένεια του να ζουν σε συγγενικά σπίτια και την καταστροφή εκατοντάδων βιβλίων που θα του στοιχίσει ιδιαίτερα κάπως υπήρξε μεγάλη η αγάπη του για την μελέτη. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα την Άνοιξη του '45 μετά από τρίμηνη εξορία στην Έλ Ντάμπα της Αιγύπτου, ένας νέος μεγάλος δρόμος θα ανοίξει γι αυτόν με έναν ευτυχισμένο γάμο δύο χρόνια αργότερα, μια τεράστια καριέρα στο θέατρο και τον κιν/φο και την ενασχόληση του με την ποίηση, την λογοτεχνία και τα εικαστικά. Μέγας Θεατρίνος, πνευματώδης, εικαστικός, ιδεολόγος και ένας γνήσιος "μάγκας" μιας ολόκληρης εποχής.#arisloupasis#greekactors#greekcinema#greektheater#vintagegreece#vintagemovies

A post shared by Aris Loupasis (@arisloupasis) on Jul 13, 2020 at 3:22am PDT