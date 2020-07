Το Βρετανικό Συμβούλιο Ταξινόμησης Ταινιών (BBFC) επιβεβαίωσε ότι ο «Joker» του Τοντ Φίλιπς ήταν η ταινία του 2019 για την οποία δέχτηκε τις περισσότερες διαμαρτυρίες.

Η ταινία της DC κυκλοφόρησε πέρυσι και αφηγείται την ιστορία του διαβόητου κακού του Batman, ενώ αρκετές ήταν και επικρίσεις που δέχτηκε όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Χοακίν Φίνιξ κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενός ψυχικά άρρωστου ανθρώπου που σταδιακά μετατρέπεται σε κλόουν του τρόμου και του εγκλήματος.

Στην ετήσια έκθεσή του, το BBFC αποκάλυψε ότι ο «Joker» έλαβε 20 καταγγελίες σχετικά με την ταξινόμηση ηλικίας στο όριο των 15 χρόνων.

#Joker received the most BBFC complaints in 2019 - 'Should be BANNED'https://t.co/ZQzq35m5q2#JokerMovie pic.twitter.com/K2nE9BLpwQ

— Daily Express (@Daily_Express) July 18, 2020