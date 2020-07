Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Κιάνου Ριβς, κάνοντας πρόβες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων του «Matrix 4», αλλά όπως λέει στην USA Today «πολύ συχνά είναι στο Skype» με τον Ματ Κιντ, με τον οποίο συγγράφει το «BRZRKR», ένα κόμικ σε 12 ιστορίες, η πρώτη των οποίων θα εκδοθεί στις 7 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Boom! Studios.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS

— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020