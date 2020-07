Με την πανδημία Covid-19 και τον αγώνα τον γιατρών να την καταπολεμήσουν θα ασχοληθεί η επόμενη -17η- σεζόν της διάσημης τηλεοπτικής σειράς «Grey's Anatomy».

Η showrunner Κρίστα Βέρνοφ μιλώντας σε ένα πάνελ που διοργάνωσε η Ακαδημία Τηλεόρασης είπε: «Δεν υπάρχει περίπτωση μια σειρά ιατρική, μακράς διάρκειας να μην ασχοληθεί με την ιατρική ιστορία της ζωής μας».

Grey's Anatomy Season 17 Will Tackle the COVID-19 Pandemic: 'Our Show Has a Responsibility'​ https://t.co/76BLYtCN3o

