Μια νέα σειρά για τη ζωή του Φραντσέσκο Τότι, τον θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ρόμα, ετοιμάζει για το Sky Italia η Wildside, εταιρία παραγωγής των The Young Pope και The New Pope.

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα βασιστεί στη βιογραφία του Un Capitano.

Η σειρά θα καταγράφει τη ζωή του Ιταλού από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την απόσυρση του από την ενεργό δράση το 2017, εστιάζοντας στα δύο τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Ρόμα. Τον γνωστό ποδοσφαιριστή θα υποδυθεί ο Πιέτρο Καστελίτο, ενώ στο σκηνοθετικό τιμόνι θα βρίσκεται ο Λούκα Ριμπουόλι. Η παραγωγή της σειράς αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες στη Ρώμη.

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η Wildside, η οποία ετοιμάζει και ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για τον Τότι για το Amazon το οποίο θα έχει τίτλο «Totti».