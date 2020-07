Το Netflix ανακοίνωσε μια νέα spin-off prequel σειρά στον κόσμο του «The Witcher» που ονομάζεται «Blood Origin».

Όπως έγινε γνωστό μέσα από tweet του λογαριασμού ΝΧ του Netflix, η σειρά θα διαδραματίζεται περίπου 1.200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «The Witcher» και θα επικεντρώνεται στην δημιουργία του πρώτου Γητευτή.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020