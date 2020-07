TV & MOVIES

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων κατέγραψε το Netflix στα 72α Βραβεία Emmy του 2020! Οι υποψηφιότητες των βραβείων της πιο ιδιαίτερης χρονιάς για τη βιομηχανία του θεάματος, ανακοινώθηκαν διαδικτυακά το απόγευμα της Τρίτης.

Το Netflix σημείωσε ρεκόρ που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, συγκεντρώνοντας 160 υποψηφιότητες, έναντι 107 του HBO που ακολουθεί. Στην κούρσα των βραβείων για πρώτη φορά φέτος μπαίνει επίσης το Αpple TV με 18 υποψηφιότητες κυρίως για το The Morning Show.

Από το Disney Plus, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει το The Mandalorian με 15 από τις 19 υποψηφιότητες της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η σειρά που ηγείται τις κούρσας των φετινών Emmy, είναι «Watchmen» του HBO με 26 συνολικά υποψηφιότητες.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες:

Δράμα

Καλύτερη Σειρά

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

A’ Ανδρικός Ρόλος

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Στιβ Καρέλ (The Morning Show)

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Ολίβια Κόουλμαν (The Crown)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ζεντάγια (Euphoria)

B' Ανδρικός Ρόλος

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μπράντλεϊ Γουίτφορντ (The Handmaid’s Tale)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Μαρκ Ντουπλάς (The Morning Show)

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Κίραν Κάκλιν (Succession)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζέφρι Ράιτ (Westworld)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν (Big Little Lies)

Μέριλ Στριπ (Big Little Lies)

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ (The Crown)

Σαμίρα Γουάλεϊ (The Handmaid’s Tale)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Θάντι Νιούτον (Westworld)

Κωμωδία

Καλύτερη Σειρά

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt's Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Άντονι Άντερσον (Black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Τεντ Ντόνσον (The Good Place)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβαϊ (Schitt's Creek)

Ράμι Γιούσεφ (Ramy)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Λίντα Καρντελίνι (Dead to Me)

Κάθριν Ο' Χάρα (Schitt's Creek)

Ίσα Ρέι (Insecure)

Τρέισι Έλις Ρος (Black-ish)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Αντρέ Μπρόουερ (Brooklyn Nine-Nine)

Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ (The Good Place)

Άλαν Άρκιν (The Kominsky Method)

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μαχερσάλα Αλι (Ramy)

Κίναν Τόμσον (Saturday Night Live)

Νταν Λέβι (Schitt’s Creek)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Ντ' Άρσι Κάρντεν (The Good Place)

Ιβόν Όρτζι (Insecure)

Άλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σεσίλ Στρονγκ (Saturday Night Live)

Άνι Μέρφι (Schitt’s Creek)

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

A' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζέρεμι Άιρονς (Watchmen)

Χιού Τζάκμαν (Bad Education)

Πολ Μέσκαλ (Normal People)

Τζέρεμι Πόουπ (Hollywood)

Μαρκ Ράφαλο (I Know This Much Is True)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ (Mrs. America)

Σίρα Χας (Unorthodox)

Ρετζίνα Κινγκ (Watchmen)

Οκτάβια Σπένσερ (Self Made)

Κέρι Γουάσινγκτον (Little Fires Everywhere)

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Ντίλαν ΜακΝτέρμοτ (Hollywood)

Τζιμ Πάρσονς (Hollywood)

Τίτους Μπούργκες (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ (Watchmen)

Γιόβαν Αντέπο (Watchmen)

Λούις Γκόσετ Τζούνιορ (Watchmen)

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Χόλαντ Τέιλορ (Hollywood)

Ούζο Αντούμπα (Mrs. America)

Μάργκο Μαρτιντέιλ (Mrs. America)

Τρέισι Ούλμαν (Mrs. America)

Τόνι Κολέτ (Unbelievable)

Τζιν Σμαρτ (Watchmen)

TALK SHOW

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Καλύτερο Διαγωνιστικό Ριάλιτι

The Masked Singer

Nailed It

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice