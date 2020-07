TV & MOVIES

Πενήντα νέες ταινίες, ειδικά αφιερώματα στον ιταλικό κινηματογράφο, αλλά και σε μεγάλους σκηνοθέτες, όπως οι Τζιμ Τζάρμους, Λουίς Μπουνιουέλ, Νικίτα Μιχάλκοφ, Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, έρχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.



Αγαπημένες ταινίες, όπως οι «Million Dollar Baby» με τους Χίλαρι Σουάνκ, Κλιντ Ίστγουντ, Μόργκαν Φρίμαν, «Το τέλειο χτύπημα» (The Best Offer) με τους Τζέφρι Ρας, Τζιμ Στάρτζες, Ντόναλντ Σάδερλαντ, «Πειρατεία στον ωκεανό» (A Hijacking) με τους Νταρ Σαλίμ, Γιόχαν Φίλιπ Άσμπεκ, Σόρεν Μάλινγκ, «Τυχερή συνάντηση» (10 Items or Less) με τους Μόργκαν Φρίμαν, Παθ Βέγκα, Κούμαρ Παλάνα, «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» (Manchester by the Sea) με τους Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, «Αόρατος εχθρός» (Eye in the Sky), με τους Ελεν Μίρεν, Άαρον Πολ, Άλαν Ρίκμαν, «Στον κόσμο της Κοκό Σανέλ» (Coco before Chanel) με τους Οντρέ Τοτού, Αλεσάντρο Νίβολα, Μπενουά Πελβό, Μαρί Ζιλέν, «Η νύφη το ’σκασε» (The Runaway Bride) με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Ρίτσαρντ Γκιρ και «Η αγάπη είναι παράξενη» (Love is Strange) με τους Τζον Λίθγκοου, Άλφρεντ Μολίνα, Μαρίσα Τομέι, είναι ορισμένες από τις ταινίες που θα απολαύσουμε μέσα από την πλούσια ταινιοθήκη του ERTFLIX.



Παράλληλα, ενδιαφέρουσες παιδικές ταινίες κινούμενων σχεδίων θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μικροί σινεφίλ, όπως «Οι γαλοπούλες το 'σκασαν» (Free birds), «Ο μικρός πρίγκιπας» (The Little Prince) και «Γ-λυκάκια» (Alpha and Omega).



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει ο ιταλικός κινηματογράφος, με ταινίες-αριστουργήματα όπως «Πατέρας αφέντης» (Padre Padrone/Father and Master), με τους Ομέρο Αντονούτι, Σαβέριο Μαρκόνι, Μαρτσέλα Μικελάντζελι, Φαμπρίτσιο Φόρτε, Μαρίνο Σένα, Στάνκο Μολνάρ, Νάνι Μορέτι.



Ακόμη, ταινίες του σύγχρονου ιταλικού κινηματογράφου, ανάμεσα στις οποίες, «Ονομάζομαι Τεμπέστα» (Io sono Tempesta) με τους Μάρκο Τζιαλίνι, Έλιο Τζερμάνο, Ελεονόρα Ντάνκο, «Ο πρωταθλητής» (The Champion) με τους Στέφανο Ακόρσι, Αντρέα Καρπενζάνο, Μάσιμο Ποπολίζιο, «Στιγμές ασήμαντης ευτυχίας» (Ordinary Happiness) με τους Πιφ (Πιερφραντσέσκο Ντιλιμπέρτο), Τόνι, Ρενάτο Καρπεντιέ, «Κάντε στην μπάντα» (Ma cosa ci dice il cervello) με τους Πάολα Κορτελέσι, Στέφανο Φρέσι, Τόμας Αράνα, εμπλουτίζουν το πρόγραμμα της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ.

Στο ERTFLIX μπορούν όλοι να έχουν ελεύθερα πρόσβαση, χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν smart τηλεόραση, από οποιονδήποτε υπολογιστή, τάμπλετ ή ακόμη και κινητό τηλέφωνο, μέσα από την ιστοσελίδα ertflix.gr.



Επιπλέον, το περιεχόμενο του ERTFLIX είναι διαθέσιμο και σε φορητές συσκευές με λειτουργικό iOS.