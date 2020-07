Το «Uncut Gems», το γεμάτο ένταση και με ανελέητο ρυθμό φιλμ με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ, εκτός από διθυραμβικές κριτικές και τη θερμή υποδοχή του κοινού, έχει ξεχωρίσει και για έναν ακόμα λόγο. Αποτελεί μια από τις ταινίες με τα περισσότερα «fuck», που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ! Η συγκεκριμένη λέξη ακούγεται 408 φορές σε 135 λεπτά, όπερ σημαίνει, περίπου 3.02 φορές ανά λεπτό!

Μάλιστα, έχει την τιμή να βρίσκεται πλέον και στην πρώτη δεκάδα των ταινιών με τις περισσότερες χρήσεις της λέξης «fuck», και να φιγουράρει δίπλα σε φιλμ των Μάρτιν Σκορσέζε, Σπάικ Λι και Κουέντιν Ταραντίνο.

Αυτό παρατήρησε και ένας χρήστης του ίντερνετ και έκοψε σε ένα επικό βίντεο τεσσάρων λεπτών, όλες τις «fucking/fuck» βρισιές που ακούγονται στην ταινία.

UNCUT GEMS has the 4th most F-bombs in movie history, and yes before you ask, here's all 560 of them pic.twitter.com/sPJj0Ax1Nt

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 28, 2020