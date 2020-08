Μετά το teaser poster του «The Batman» του Ματ Ριβς, αποκαλύφθηκε και το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του «Σκοτεινού Ιππότη».

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020