TV & MOVIES

To Beverly Hills Hotel προσφέρει πακέτο διαμονής «Ζήστε Όπως η Μέριλιν».

Το ξενοδοχείο Beverly Hills στο Λος Άντζελες ήταν τόπος διαμονής πολλών διάσημων προσωπικοτήτων. Όμως καμία δεν άφησε το σημάδι της, όσο η Μέριλιν Μονρόε.

Και τώρα, το φημισμένο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες τιμά την ηθοποιό με ένα νέο πακέτο διαμονής, το «Live Like Marilyn» (Ζήστε Όπως η Μέριλιν).

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου, η πρόταση καταρτίστηκε με βάση τη μακρά ιστορία της Μέριλιν Μονρόε με το Beverly Hills Hotel.



Για όσους δεν το γνωρίζουν, η ηθοποιός έζησε στο ξενοδοχείο για μεγάλα χρονικά διαστήμα, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της ανάμεσα στα bungalows 1 και 7. Έμεινε επίσης στα bungalows 20 και 21 με τον Υβ Μοντάν, ενώ γυριζόταν η ταινία «Let's Make Love».

Και, το διάστημα που έμενε στο ξενοδοχείο η Μονρόε προτιμούσε ένα συγκεκριμένο τραπέζι, το 6, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Polo Lounge.

Όσοι επιθυμούν διαμονή πολλών αστέρων μπορούν να κάνουν κράτηση του πακέτου και να ζήσουν για λίγο, όπως η ηθοποιός, σε πολυτελές μπανγκαλόου για δύο άτομα, να απολαύσουν ένα "Some Like It Hot" μπάνιο με καθαρό αλάτι Ceara Atlantic sea, γλυκό πορτοκάλι και λάδι γκρέιπφρουτ και να αποκτήσουν ένα μπουκάλι άρωμα CHANEL Nο5. Το πακέτο συνοδεύεται επίσης από ένα μπουκάλι σαμπάνιας καλωσορίσματος- και για όποιον κάνει κράτηση για το Bungalow 1A, γνωστό ως "Marilyn Bungalow", η σαμπάνια θα είναι Dom Pérignon.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης δείπνο για δύο άτομα από το Marilyn's Menu, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο Pageant Magazine το 1952.

«Τα δείπνο μου όταν μένω μέσα είναι απίστευτα απλό» ανέφερε η Μονρόε. «Κάθε βράδυ σταματώ στην αγορά κοντά στο ξενοδοχείο μου και παίρνω μπριζόλα, παϊδάκια ή συκώτι, τα οποία ψήνω στον ηλεκτρικό φούρνο στο δωμάτιό μου. Συνήθως τρώω τέσσερα ή πέντε ωμά καρότα με το κρέας και αυτό είναι όλο». Η ηθοποιός είχε προσθέσει ότι μερικές φορές επέτρεπε στον εαυτό της ένα παγωτό με γαρνιτούρα ως απόλαυση.

Εάν κάνετε κράτηση για το Bungalow 1A, το πακέτο ξεκινά από 9.200 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Με 2.600 δολάρια ανά διανυκτέρευση διαμένετε σε σουίτα με θέα στον κήπο.

Το πακέτο «Live Like Marilyn» θα είναι διαθέσιμο έως τον Ιούνιο του 2021.