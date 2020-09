TV & MOVIES

Οι φαν του Star Wars έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς η Lucasfilm ανακοίνωσε την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του «The Mandalorian».

Όπως γνωρίζαμε η σειρά επρόκειτο να επιστρέψει μέσα στο χειμώνα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια την ακριβή ημερομηνία. Το μυστήριο επιτέλους λύθηκε και οι φαν έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν αντίστροφά καθώς η σειρά με τον λατρεμένο Baby Yoda που έχει αναδειχτεί σε μασκότ του προγράμματος, επιστρέφει στις 30 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney+.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον επίσημο Twitter λογαριασμό της σειράς:

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Υπενθυμίζουμε ότι οι τίτλοι των οκτώ επεισοδίων που έχουν ανακοινωθεί για τη δεύτερη σεζόν είναι οι:

Chapter One: The Search

Chapter Two: The Confrontation

Chapter Three: The Bounty

Chapter Four: The Republic

Chapter Five: The Loyalist

Chapter Six: The Sorcerer

Chapter Seven: The Return

Chapter Eight: The Empire