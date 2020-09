TV & MOVIES

Ο «Νονός ΙΙΙ» ετοιμάζεται να ξαναβγεί στις αίθουσες σε νέα εκδοχή με τίτλο «Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone».

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα κάνει επιτέλους την επιθυμία του πραγματικότητα ετοιμάζοντας το Director's Cut για την τρίτη ταινία -και ομολογουμένως κατώτερη των προηγούμενων δυο- της επικής τριλογίας του «Νονού».

Εκτός από τον τίτλο Ο εμβληματικός σκηνοθέτης μοντάρει εκ νέου το φιλμ, αλλάζει μουσικά θέματα και δίνει σε ολόκληρη την τριλογία ένα «πιο κατάλληλο φινάλε» που ανταποκρίνεται στο όραμά του.

«Ο τίτλος Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone είναι μία αναγνώριση της κοινής προτίμησης που είχαμε με τον Μάριο για αυτό που έγινε στην πορεία το The Godfather: Part III. Για αυτή την εκδοχή του φινάλε, δημιούργησα ένα καινούργιο φινάλε και μια νέα αρχή, μετέφερα κάποιες σκηνές αλλά και μουσικά σημεία. Με αυτές τις αλλαγές και με βελτιωμένη ποιότητα και ήχο είναι το πιο κατάλληλο τέλος για την τριλογία και είμαι ευγνώμων στον Τζιμ Γιαννόπουλος και την Paramount που μου επέτρεψαν να το κάνω», δήλωσε με ικανοποίηση ο Κόπολα.

Σημειώνεται ότι πέρα από τις αλλαγές του σκηνοθέτη, η ομάδα της εταιρείας παραγωγής του, American Zoetrope, αποκατέστησε την εικόνα σε υψηλή ανάλυση 4Κ ενώ στο πλαίσιο της επεξεργασίας, διορθώθηκαν ατέλειες ή ζημιές στο αρχικό φιλμ.

Κορονοϊού επιτρέποντος, η νέα εκδοχή της ταινίας θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο, ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη σε DVD, Blu-ray και υπηρεσίες streaming.

Η τρίτη ταινία του «Νονού» κυκλοφόρησε το 1990 με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο, Ντάιαν Κίτον, Άντι Γκαρσία και Σοφία Κόπολα. Η ταινία ήταν υποψήφια για 7 Όσκαρ (Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Άντι Γκαρσία, Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου τραγουδιού, Moντάζ, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Φωτογραφίας, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα.