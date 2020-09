Τα γυρίσματα της έβδομης ταινίας «Mission Impossible» έχουν μεταφερθεί στη Νορβηγία από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Τομ Κρουζ συνεχίζει να μας δείχνει ότι το λέει η καρδιά του, επιμένοντας να γυρίζει ο ίδιος όλες τις επικίνδυνες σκηνές χωρίς κασκαντέρ, πράσινες οθόνες και εφέ.

Πρόσφατα τον είχαμε δει να βουτάει στο κενό με τη μοτοσικλέτα του από μεγάλο ύψος. Τώρα το πάει σε άλλο επίπεδο πέφτοντας με αλεξίπτωτο. Όπως θα δείτε στη σκηνή που γυρίστηκε στη Νορβηγική εξοχή πριν από λίγες μέρες, ο 58χρονος ηθοποιός επιταχύνει και πάλι με τη μοτοσικλέτα του πάνω σε μια ράμπα και στη συνέχεια βουτάει στο κενό κάνοντας ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να γυριστεί το συγκεκριμένο stunt χρειάστηκαν τέσσερις ολόκληρες ώρες και το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020