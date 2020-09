Μετά την επιτυχία της σειράς-ντοκιμαντέρ «The Last Dance», για το θρύλο του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, το Netflix ετοιμάζει τη βιογραφία του Άιρτον Σένα, ενός από τους πιο ταλαντούχους πιλότους της Formula 1.

Η σειρά θα αποτελείται από οκτώ μέρη μέσα από τα οποία θα δούμε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής του, της τεράστιας αγωνιστικής καριέρας του και της πορείας του στη Formula 1. Η σειρά θα καταλήξει στο 1994, την τελευταία χρονιά που έτρεξε και έχασε τη ζωή του, στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία.

Τα γυρίσματα θα γίνουν σε διάφορα μέρη στον πλανήτη, όπως και στο σπίτι που μεγάλωσε στο Σάο Πάολο, το οποίο μάλιστα παραχώρησαν για πρώτη φορά οι συγγενείς του.

«Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για εμάς. Θα δημιουργηθεί μια ιστορία που λίγοι μόνο άνθρωποι γνωρίζουν. Η οικογένεια Σένα είναι έτοιμη για να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του πρότζεκτ. Πρόκειται για κάτι μοναδικό. Και κανείς δεν είναι πιο κατάλληλος να το κάνει από το Netflix, που έχει παγκόσμια εμβέλεια και απήχηση. Είναι ο τέλειος συνεργάτης γα εμάς» δήλωσε η αδερφή του Άιρτον Σένα.

🇬🇧 Big news today: Netflix, in partnership with Gullane and Senna Brands, is adapting the story behind the national hero and world idol of Formula 1, Ayrton Senna, in an 8-chapters miniseries #sennananetflix pic.twitter.com/h19NWBiuhE

— Ayrton Senna (@ayrtonsenna) September 3, 2020