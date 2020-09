Αποκλειστικές φωτογραφίες από τη δεύτερη σεζόν του The Mandalorian δημοσίευσε το Entertainment Weekly που όπως αποκαλύπτει θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια διαφορετικής διάρκειας το καθένα.

Στις φωτογραφίες που έδωσε η Disney μπορούμε να πάρουμε κάποιες κλεφτές ματιές από τους Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, τον σούπερ σταρ της σειράς, The Child/Baby Yoda, καθώς και τη νέα προσθήκη του Giancarlo Esposito ως Moff Gideon ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι ο χαρακτήρας του ίσως να μην είναι και τόσο κακός όσο πιστεύουμε.

Στο cast προστίθενται επίσης οι Rosario Dawson, Katee Sackhoff ως Βo-Katan Kryze, Temuera Morrison ως Boba Fett και οι Sasha Banks, Michael Biehn και Timothy Olyphant.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc

— Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2020