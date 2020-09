TV & MOVIES

Το The Walking Dead θα τελειώσει στην 11η σεζόν που θα αποτελείται από 24 επεισόδια.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του φινάλε του «The Walking Dead» στην 11η σεζόν, αλλά και την κυκλοφορία των δυο νέων spin-offs, το AMC έδωσε στη δημοσιότητα ένα συγκινητικό promo βίντεο του τελευταίου κύκλου.

Σε αυτό βλέπουμε σκηνές από τις προηγούμενες σεζόν της δημοφιλούς σειράς καθώς ακούγεται ο λόγος της Maggie από την 7η σεζόν.

Η δημοφιλής σειρά πρόκειται να ολοκληρωθεί με την 11η σεζόν η οποία θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας καθώς θα αποτελείται από 24 επεισόδια, χωρισμένα σε δυο μέρη. Η τελευταία σεζόν θα ξεκινήσει το 2021 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022.

Όπως έγινε γνωστό, το τέλος της σειράς θα ακολουθήσει ένα νέο spin-off που θα κάνει πρεμιέρα το 2023 και θα είναι βασισμένο στο δίδυμο Daryl Dixon και Carol Peletier, με showrunner την Angela Kang.

Παράλληλα το AMC μαζί με τον Scott Gimble θέλουν να δημιουργήσουν το «Tales Of The Walking Dead», μια ξεχωριστή ανθολογία στον κόσμο του The Walking Dead με αυτοτελή επεισόδια που θα εξερευνά νέους αλλά και παλιούς αγαπημένους χαρακτήρες.

Έως τότε, περιμένουμε να παρακολουθήσουμε τα νέα επεισόδια της 10ης σεζόν που θα βγουν στον αέρα στις 4 Οκτωβρίου.