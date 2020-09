TV & MOVIES

Η αμερικανική ταινία «Nomadland» της Κλόε Ζάο απέσπασε σήμερα τον Χρυσό Λέοντα του 77ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η κριτική επιτροπή της 77ης Μόστρα, της οποίας προεδρεύει η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, έδωσε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην Αμερικανίδα σκηνοθέτη κινεζικής καταγωγής Κλόε Ζάο.

Η 38χρονη Ζάο είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει αυτό το βραβείο τα τελευταία 10 χρόνια.

«Το σινεμά είναι ο χώρος ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις φαντασίες μας», ανέφερε η Κέιτ Μπλάνσετ ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παρουσιάσει τα Βραβεία. Σημειώνεται ότι η τελετή απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ Βενετίας είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιείται ζωντανά και όχι διαδικτυακά, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Όσον αφορά το διαγωνιστικό μέρος, βραβεία απέσπασαν επίσης: «New Order» του Μισέλ Φράνκο (Αργυρός Λέοντας – Μέγα Βραβείο της Επιτροπής), Πιερφραντζέσκο Φαβίνο (Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για το «Padrenostro»), Βανέσα Κίρμπι (Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για το «Pieces of a Woman»), Κιγιόσι Κουροσάουα (Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Wife of a Spy»).

Δείτε αναλυτικά τους νικητές του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας:

Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

Χρυσός Λέοντας: «Nomadland» της Κλόε Ζάο

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «New Order» του Μισέλ Φράνκο

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Ρουχολάχ Ζαμανί για το «Sun Children»

Ειδικό βραβείο της επιτροπής: Dear Comrades του Αντρέι Κοντσαλόφσκι

Βραβείο Σεναρίου: The Disciple του Τσαιτάνια Ταμχάνε

Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Coppa Volpi: Πιερφραντζέσκο Φαβίνο για το «Padrenostro»

Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας Coppa Volpi: Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Κιγιόσι Κουροσάουα για το «Wife of a Spy»

Τμήμα Ορίζοντες

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο τμήμα: Entre tu y Milagros της Μαριάνα Σαφρόν

Καλύτερο σενάριο: Πιέτρο Καστελίτο για το «I Predatori»

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία: Γιαχιά Μαχαϊνί για το The Man Who Sold His Skin

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία: Κάσα Μπάτμα για το «Zanca Contact»

Ειδικό βραβείο της επιτροπής: Listen της Άνα Ρόσα ντε Σούσα

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Λαβ Ντιάζ για το «Genus Pan»

Καλύτερη Ταινία: Αχμάντ Μπαχράμι για το «The Wasteland»

Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας Lion of the Future - Luigi De Laurentiis: Listen της Άνα Ρόσα ντε Σούσα

Βραβεία Virtual Reality

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: The Hangman At Home των Μισέλ και Ούρι Κράνοτ

Best VR Immersive Experience for Interactive Content: Pandora X της Κιίρα Μπένζινγκ

Best VR Immersive Story for Linear Content: Killing a Superstar του Φαν Φαν