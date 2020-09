TV & MOVIES

O Κιάνου Ριβς, ομολογουμένως έκανε περισσότερες αποκαλύψεις από όσες περιμέναμε, για το The Matrix 4, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη στο The One Show.

Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, μετά το lockdown λόγω κορονοϊού τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πάλι στο Βερολίνο: «Έχoυμε μια υπέροχη σκηνοθέτρια, τη Λάνα Γουατσόφσκι η οποία έχει γράψει ένα όμορφο σενάριο που είναι μια ιστορία αγάπης».

«Είναι εμπνευσμένο. Είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης. Είναι ψυχαγωγικό. Έχει και τρομερή δράση. Θα αποκαλυφθούν όλα ».

Οι παρουσιαστές φυσικά δεν παρέλειψαν να ρωτήσουν τον Ριβς αν το τέταρτο κεφάλαιο θα αποτελέσει prequel της διάσημης τριλογίας και ο διάσημος ηθοποιός ήταν κάτι παραπάνω από κατηγορηματικός.

«Όχι, όχι, όχι. Δεν θα γίνει καμία επιστροφή στο παρελθόν».

Κορονοϊού επιτρέποντος, το The Matrix 4 αναμένεται να κυκλοφορήσει στα σινεμά μέσα στο 2022.

It's happening! Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! 🙌#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 16, 2020

Την παραγωγή της τέταρτης ταινίας και τη διανομή της παγκοσμίως έχουν αναλάβει οι Warner Bros. και Village Roadshow Pictures. Όπως και στα προηγούμενα τρία φιλμ το σενάριο υπογράφει η μια εκ των αδερφών Γουατσόφσκι, Λάνα, η οποία βρίσκεται και πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι. Ο Κιάνου Ριβς και η Κάρι Αν Μος επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Νίο και της Τρίνιτι αντίστοιχα.