Το ΗΒΟ αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής των βραβείων Emmy κερδίζοντας συνολικά 30 βραβεία και αφήνοντας πίσω του το Netflix με 21 βραβεία.

Ωστόσο η φετινή απονομή των βραβείων ήταν διαφορετική και ψφιακή, προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς κόκκινο χαλί, με ελάχιστους καλεσμένους αλλά με τους νικητές να παραλαμβάνουν το βραβείο από το… σπίτι τους.

Ο Τζίμι Κίμελ ήταν για τρίτη φορά στην καριέρα του ο οικοδεσπότης της βραδιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου.

Από τους ευχαριστήριους λόγους των νικητών δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα εν όψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στην Αμερική το Νοέμβριο, ενώ στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και το μίνι reunion των κυριών του Friends που παρακολουθούσαν μαζί την απονομή.

Στο διαγωνιστικό μέρος, το καναδικό «Schitt’s Creek» θριάμβευσε στην κωμωδία κερδίζοντας 7 βραβεία Emmy, ενώ κυριάρχησαν επίσης οι σειρές «Succesion» με 5 βραβεία και «Watchmen» με 11.

Ο Τζέρεμι Στρονγκ απέσπασε το βραβείο Α΄Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο «Succesion» ενώ η Ζεντάγια έγραψε ιστορία καθώς έγινε η νεότερη ηθοποιός που απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά την ερμηνεία της στο «Euphoria».

Jennifer Aniston puts out a fire and saves the #Emmys! pic.twitter.com/hUBfzVzTn8 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 21, 2020

Δείτε αναλυτικά τους νικητές στις βασικές κατηγορίες των Emmy:

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά: Schitt's Creek (Pop)

Α΄ Ανδρικός ρόλος σε δράμα: Jeremy Strong, Succession

Α΄ Γυναικείος ρόλος σε δράμα: Zendaya, Euphoria

Α΄ Ανδρικός σε κωμωδία: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α΄ Γυναικείος σε κωμωδία: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Β΄ Ανδρικός σε δράμα: Billy Crudup, The Morning Show

Β΄ Γυναικείος σε δράμα: Julia Garner, Ozark

Β΄ Ανδρικός σε κωμωδία: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β΄ γυναικείος σε κωμωδία: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Καλύτερη mini σειρά: Bad Education (HBO)

Α΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Regina King, Watchmen

Β΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Uzo Aduba, Mrs. America