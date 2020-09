TV & MOVIES

To αφεντικό του HBO, Κέισι Μπλόις, επιβεβαίωσε και επίσημα, ότι η επικείμενη σειρά «House of the Dragon», η οποία αποτελεί prequel του «Game of Thrones» θα κάνει πρεμιέρα το 2022!

Μιλώντας στο Deadline τη βραδιά της απονομής των βραβείων Emmy, o Μπλόις δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παραγωγή καθώς είναι βασική προτεραιτότητα του δικτύου, ενώ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε και η διαδικασία του casting για την επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετέχουν στο πολυαναμενόμενο πρότζεκτ.

Όπως έχει γίνει γνωστό η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στο «Fire and Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και καταγράφει τα γεγονότα που σημειώθηκαν περίπου 300 χρόνια πριν από τα όσα συνέβησαν στο «Game of Thrones».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Μπλόις, έχοντας οδηγό το βιβλίο του Μάρτιν, «έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στο σενάριο».

Ο βετεράνος σκηνοθέτης του «Game of Thrones», Miguel Sapochnik (Battle of the Bastards, Hardhome), θα είναι ο showrunner της σειράς μαζί με τον Ράιαν Κόνταλ που ανέπτυξε την ιδέα, ενώ θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο.

Το HBO έχει δεσμευτεί για 10 επεισόδια της σειράς.

Το «Fire & Blood» καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Westeros, οπότε δεν είναι σαφές ποιοι χαρακτήρες και ποια χρονική περίοδος θα είναι το επίκεντρο της σειράς.

Σημειώνεται ότι το HBO ακύρωσε ένα άλλο prequel που ετοιμαζόταν το καλοκαίρι με πρωταγωνίστρια τη Ναόμι Γουότς.