Πέθανε ο Μάικλ Λόνσντεϊλ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον θρυλικό «κακό» Χιούγκο Ντραξ στην ταινία Moonraker (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Μούνρεϊκερ) του 1979 με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ.

Ο γαλλοβρετανικής καταγωγής ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών. Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο ατζέντης του.

Ο Λόνσντεϊλ πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 180 τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες ενώ για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζέιμς Μποντ είχε δηλώσει. «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία να κάνεις μια πολύ δημοφιλή ταινία. Όλοι ήταν τόσο ευγενικοί. Ο Ρότζερ Μουρ, η Λόις Σάιλς και ο Ρίτσαρντ Κιλ, ήταν όλοι υπέροχοι. Υπήρχε μια όμορφη κατανόηση μεταξύ των ηθοποιών, και έτσι ήμουν πολύ χαρούμενος που το έκανα».

Ο ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει επίσης στην κατασκοπευτική ταινία του Φρέντ Τσίνεμαν, «Η Μέρα του Τσακαλιού» για την οποία είχε κερδίσει υποψηφιότητα BAFTA το 1973.

Επίσης είχε παίξει στην κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου με Μπούκερ μυθιστορήματος «Τα απομεινάρια μιας μέρας», το πολιτικό θρίλερ «The Day of the Jackal», κ.ά, ενώ έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο σε ηλικία 24 ετών.

Το 2011, απέσπασε βραβείο Cezar Β΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Of Gods and Men».