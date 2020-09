Η πανδημία του κορονοϊού από πολύ νωρίς έχει βάλει στον πάγο δεκάδες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, αναβάλλοντας παράλληλα αρκετές πολυαναμενόμενες πρεμιέρες για αργότερα μέσα στο ίδιο ή το επόμενο έτος.

Από αυτό το ντόμινο των αλλαγών δεν ήταν δυνατό να μείνει ανεπηρέαστη ούτε η Disney / Marvel η οποία έχει αλλάξει τον προγραμματισμό των ταινιών της 4ης φάσης ουκ ολίγες φορές.

Τα τελευταία νέα που έρχονται τώρα είναι και τα πιο άσχημα. Δεδομένου λοιπόν ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξουν ξανά οι κινηματογράφοι σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, αλλά και τα μειωμένα έσοδα του Tenet, η Marvel ανακοίνωσε ότι η έξοδος του Black Widow παίρνει νέα αναβολή και αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους το Μάιο του 2021 συμπαρασύροντας και το Eternals το οποίο από το Φεβρουάριο του 2021 μεταφέρεται για το Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Όπως σχολίασαν και οι χρήστες των social media, φέτος και για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, δεν θα κυκλοφορήσει καμία ταινία της Marvel.

JUST IN: Disney pushes #BlackWidow to May 2021 & #Eternals to November 2021. #ShangChi moves to July 2021. #DeathOnTheNile is pushed to December 2020, while #WestSideStory moves to December 2021. See full list below. pic.twitter.com/VxEBkjRCvE

— Erik Davis (@ErikDavis) September 23, 2020