Μετά από δέκα χρόνια απουσίας, η Σοφία Λόρεν στα 86 της επιστρέφει στον κινηματογράφο!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Life Ahead» του Netflix και μάλιστα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιού της, Εντοάρντο Πόντι.

O 46χρονος Εντοάρντο είναι το δεύτερο παιδί της Λόρεν με τον σκηνοθέτη Κάρλο Πόντι με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1966 έως το θάνατό του το 2007.

Στο φιλμ η Λόρεν θα υποδυθεί τη Madame Rosa, μια Εβραία επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που αναλαμβάνει τα ορφανά των ιερόδουλων, με τις οποίες συνεργαζόταν στο Μπάρι. Ένα παιδί, όμως αλλάζει τη ζωή της. Ο λόγος για το δωδεκάχρονο Σενεγαλέζο Momo με τον οποίο ξεκινάει να μιλάει. Ο μικρός όμως της κλέβει τη κηροπήγια και όταν εκείνη τον πιέζει να ζητήσει συγγνώμη ξεκινάει ένα στενό δέσιμο ανάμεσά τους, το οποίο θα αλλάξει τη ζωή και των δυο.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος «La vie devant soi» του Ρομέν Γκαρί το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1977. Τη Μadame Rosa είχε υποδυθεί η Σιμόν Σινορέ, ενώ η ταινία είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1978.

«Πάντοτε ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του βιβλίου του Ρομέν Γκαρί», δήλωσε η Σοφία Λόρεν στο Deadline και συνέχισε «Όταν ο γιος μου μου πρότεινε τον ρόλο, ήταν σαν έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα. Άρπαξα αμέσως την ευκαιρία». Η Λόρεν ανέφερε ακόμα ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται της θυμίζει τη μητέρα της.

Αναφέρουμε ότι αυτή θα είνα η τρίτη φορά που η Λόρεν συνεργάζεται με τον γιο της. Η τελευταία φορά ήταν το 2002 στην ταινία «Between Strangers».

Για τη συνεργασία τους αναφέρει: «Είναι ένα αληθινό δώρο να δουλεύεις με κάποιον που σε ξέρει τόσο καλά, όπως ξέρεις κι εσύ τον εαυτό σου. Μου δίνει δύναμη και ασφάλεια. Και δεν τα παρατάει μέχρι να δώσω το καλύτερο εαυτό μου. Με εκείνον πίσω από την κάμερα, ήμουν ελεύθερη να δώσω όλο τον εαυτό μου. Είναι μια εμπειρία που πάντα θα αγαπώ τόσο ως ηθοποιός όσο και ως μητέρα», εξήγησε η σπουδαία Ιταλίδα σταρ.

Το «The Life Ahead» θα κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη τον Οκτώβριο και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία εμφάνιση της θρυλικής Ιταλίδας ντίβας ήταν στην αυτοβιογραφική τηλεταινία του 2010 «My House Is Full of Mirrors» στην οποία υποδύθηκε τη μητέρα της.