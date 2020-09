TV & MOVIES

Στη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ ο πράκτορας 007 επιστρέφει σε μια αγαπημένη τοποθεσία: τη Τζαμάικα. Προς τιμήν της επιστροφής του σούπερ κατάσκοπου, το θέρετρο GoldenEye του Ίαν Φλέμινγκ προσφέρει ένα αποκλειστικό ταξιδιωτικό πακέτο 007 κατάλληλο για τους λάτρεις της κινηματογραφικής σειράς.

Στην ταινία «No Time To Die», την τελευταία του franchise, ο Μποντ (που υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ) επιστρέφει στην Τζαμάικα για μία ακόμη συνάντηση.

Όμως δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο φανταστικός χαρακτήρας του Ίαν Φλέμινγκ επισκέπτεται το νησί. Το θέρετρο ήταν το κεντρικό σκηνικό στις ταινίες «Dr. No» και «Live and Let Die».

Τώρα, οι θαυμαστές της σειράς μπορούν να κάνουν κράτηση για την Απόλυτη Εμπειρία Τζέιμς Μποντ (Ultimate James Bond Experience) στο θέρετρο, που αποτελείται από ιδιωτικές βίλες, εξοχικές κατοικίες και καλύβες στην παραλία και να ζήσουν τις δικές τους κατασκοπευτικές φαντασιώσεις.

Στην ιδιωτική του παραλία στο GoldenEye, στον κόλπο Ορακαμπέσα και στη Flemming Villa, ο Ίαν Φλέμινγκ εμπνεύστηκε τον μακροβιότερο χαρακτήρα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του κινηματογράφου.

Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1939, ο Ίαν Φλέμινγκ άρχισε να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, έγινε υποδιοικητής και αργότερα διοικητής.

Μετά το τέλος του πολέμου, εγκαταστάθηκε στη Τζαμάικα κι επιδόθηκε στη συγγραφή κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τη μεγάλη εμπειρία του.

Μία από τις επιχειρήσεις που επιτήρησε ως διοικητής είχε την κωδική ονομασία GoldenEye. Όταν βρήκε το καταφύγιο του στον κόλπο Ορακαμπέσα ονόμασε το νέο του σπίτι GoldenEye - ως φόρο τιμής σε αυτήν την επιχείρηση κατά τον πόλεμο.

Η εμπειρία στο GoldenEye περιλαμβάνει κατάδυση με αναπνευστήρα γύρω από τον αγαπημένο ύφαλο του Φλέμινγκ, επίσκεψη στo Μουσείο Firefly, πρώην κατοικία του θεατρικού συγγραφέα, Νόελ Κάουαρντ.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης διαμονή σε αυτόνομη καλύβα, βίλα ή εξοχικό σπίτι, μία φιάλη σαμπάνια και ένα αντίγραφο του βιβλίου «GoldenEye: Where Bond was Born» του Μάθιου Πέρι υπογεγραμμένο από τον Κρις Μπλάκγουελ ιδρυτή της Island Records, δισκογραφικό παραγωγό, τον άνθρωπο που έχτισε τις καριέρες του Μπομπ Μάρλεϊ και της Γκρέις Τζόουνς.

Για τέσσερις βραδιές η τιμή ξεκινά από 2.630 δολάρια.