Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από δυο εβδομάδες περίπου, ο Σάσα Μπάρον Κοέν, έχει έτοιμο το «Borat 2» που σύμφωνα με πληροφορίες το έχει δείξει ήδη σε μυστικές προβολές της αγοράς.

Τώρα όπως φαίνεται αποκαλύφθηκε και ο τίτλος του σίκουελ ο οποίος μάλιστα ξεπερνάει κάθε φαντασία!

Σύμφωνα με το WGA και παρά το γεγονός ότι το link έχει διαγραφεί, το Borat 2 θα ονομάζεται «Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan» (και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα). Μένει λοιπόν να δούμε αν πρόκειται για τίτλο εργασίας ή αν αυτός τελικά διατηρηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με τη σκηνοθεσία, τον τίτλο, αν βρίσκεται κάποιο στούντιο πίσω από την παραγωγή, την ημερομηνία της πρεμιέρας και αν θα βγει στα σινεμά ή σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα. Ωστόσο τα γυρίσματα (κατά βάση στο Λος Άντζελες) έχουν ολοκληρωθεί και ορισμένοι πιστεύουν ότι θα κυκλοφορήσει πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Πάντως, αυτό που μάθαμε μέσω του WGA είναι η ομάδα των σεριογράφων στην οποία εκτός από τον Κοέν συμμετέχουν ακόμα οι: Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman και Lee Kern.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Collider, το σίκουελ θέλει τον Borat να κυκλοφορεί incognito, αφού πλέον δεν είναι μια άσημη τηλεπερσόνα από το Καζακστάν, παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους, ενώ καυτηριάζει επίσης της πανδημία του κορονοϊού, το πολιτικό σκηνικό στην Αμερική και τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε στα social media «ο Κοέν παίζει τον Borat που παίζει τον Κοέν».