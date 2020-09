Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέφει ξανά στην οθόνη με την ταινία «The Midnight Sky» για το Netflix και μάλιστα σε διπλό ρόλο: αυτόν του σκηνοθέτη αλλά και του πρωταγωνιστή!

Η επερχόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι βασισμένη στο μπεστ-σέλερ βιβλίο της Λίλι Μπρουκς-Ντάλτον με τίτλο «Good Morning, Midnight» που κυκλοφόρησε το 2016.

Στον επίσημο λογαριασμό του Netflix στα social media, δημοσιεύτηκε μια ανάρτηση, στην οποία το κοινό παίρνει μια πρώτη γεύση για τον νέο του ρόλο. Σύμφωνα με το ποστ, «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γράφει και σκηνοθετεί το "The Midnight Sky", τη νέα ταινία για έναν μοναχικό επιστήμονα σε έναν αγώνα δρόμου να αποτρέψει την επιστροφή ενός πληρώματος αστροναυτών στη Γη, μετά από μια παγκόσμια καταστροφή».

George Clooney directs & stars in THE MIDNIGHT SKY, a new film about a lone scientist racing to stop a crew of astronauts (Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demian Bichir & Tiffany Boone) from returning home after a global catastrophe.

