H Disney ανακοίνωσε το σίκουελ της περσινής live-action ταινίας του Lion King.

Σύμφωνα με το Deadline τα ηνία της σκηνοθεσίας από τον Τζον Φαβρό θα πάρει ο Μπάρι Τζέκινς, σκηνοθέτης του οσκαρικού Moonlight.

Μάλιστα ο Τζέκινς επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτηση στον Twitter λογαριασμό του.

This.

Yes, THIS👇🏿

‘The Lion King’ Sequel Set With ‘Moonlight’ Director Barry Jenkins To Helm For Walt Disney Studios https://t.co/Ev7Obi8Km8 via @Deadline

— Barry Jenkins (@BarryJenkins) September 29, 2020