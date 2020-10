TV & MOVIES

Σίριαλ έχει γίνει η περίπτωση του «Borat 2» αφού καθημερινά όλο και κάτι καινούριο βλέπει το φως της δημοσιότητας!

Πριν λίγες ημέρες γράφαμε για τον τίτλο των... 18 λέξεων που διέρρευσε και ο οποίος ξεπερνά κάθε φαντασία. Σύμφωνα με το WGA θα ονομάζεται «Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan». Και μόλις χθες, σας ενημερώναμε ότι τα Amazon Studios αγόρασαν τα δικαιώματα του «Borat 2» το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 240 χώρες μέσω του Amazon Prime στις 23 Οκτωβρίου, δηλαδή λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Σήμερα λοιπόν, εν αναμονή του επίσημου τρέιλερ, μπορούμε να πάρουμε μια μικρή πρώτη γεύση από το επερχόμενο σίκουελ με το teaser βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Amazon Prime.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτό, ο Borat επέστρεψε για να σώσει το 2020! Περισσότερα όμως αύριο, που θα κυκλοφορήσει το επίσημο τρέιλερ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Collider, το σίκουελ θέλει τον Borat να κυκλοφορεί incognito, αφού πλέον δεν είναι μια άσημη τηλεπερσόνα από το Καζακστάν, παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους, ενώ καυτηριάζει επίσης της πανδημία του κορονοϊού, το πολιτικό σκηνικό στην Αμερική και τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε στα social media «ο Κοέν παίζει τον Borat που παίζει τον Κοέν».