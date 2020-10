TV & MOVIES

Το θρυλικό spaghetti western «Για Μια Χούφτα Δολάρια» αποκτά… τηλεοπτικό ριμέικ και η ερώτηση όλων είναι «Γιατί;»!

Την… ιερόσυλη ανάπτυξη της τηλεοπτικής μεταφοράς έχει αναλάβει η νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής Mark Gordon Pictures η οποία έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για την ταινία του 1964 του Σέρτζιο Λεόνε όπως και την αρχική ταινία του 1961, Γιοζίμπο, του Ακίρα Κουροσάβα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline, το τηλεοπτικό ριμέικ σκοπεύει να πει μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας η οποία όπως όλα δείχνουν θα φέρει την υπογραφή του Μπράιαν Κόγκμαν, σεναριογράφου του Game of Thrones αλλά και του τηλεοπτικού Lord of The Rings του Amazon.

Μέχρι στιγμής καμία πληροφορία για το cast, τα γυρίσματα και κυρίως ποιος θα αναλάβει τον ρόλο που εκτόξευσε την καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ, δεν έχει γίνει γνωστή.

Το «Για Μια Χούφτα Δολάρια (A Fistfull of dollars) του 1964 σε σκηνοθεσία του Σέρτζιο Λεόνε αποτέλεσε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του Κλιντ Ήστγουντ. Η ταινία είναι μια διεθνής συμπαραγωγή μεταξύ της Ιταλίας, της Ισπανίας και της τότε Δυτικής Γερμανίας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το φιλμ είναι βασισμένο στην ταινία Γιοζίμπο του 1961 σε σκηνοθεσία του Ακίρα Κουροσάβα.

Η ταινία είναι η πρώτη της τριλογίας του Σέρτζιο Λεόνε γνωστής και ως Η Τριλογία του Δολαρίου. Η δεύτερη ταινία της τριλογίας είναι Μονομαχία Στο Ελ Πάσο του 1965 και η τρίτη είναι Ο Καλός, Ο Κακός και ο Άσχημος του 1966, με τον Ίστγουντ να επιστρέφει στον ρόλο του ξένου.

Υπόθεση

Ένας ξένος (Κλιντ Ηστγουντ) φθάνει στην μικρή πόλη του Σαν Μιγκέλ που βρίσκεται στα συνόρα Η.Π.Α και Μεξικού. Ο Σιλβανίτο που έχει Πανδοχείο της πόλης λέει στον ξένο για τις δύο οικογένειες που ελέγχουν την πόλη. Τα αδέλφια Ρόχος (Ντον Μιγκέλ, Έστεμπαν και τον Ραμόν) και την άλλη οικογένεια της πόλης του Σερίφη Τζον Μπάξτερ. Ο ξένος αποφασίζει να παίξει με την κάθε οικογένεια εναντίον της άλλης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως γρήγορος πιστολάς με σκοπό να κερδίσει κάποια χρήματα.