Tο Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες της τελευταίας ταινίας του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, «Ma Rainey’s Black Bottom» του Τζορτζ Σ. Γουλφ.

Πρόκειται μια διασκευή στο θεατρικό έργο του Όγκουστ Γουίλσον. Η ταινία εστιάζει στη Μα Ρέινι, μια από τις πρώτες τραγουδίστριες των blues, γνωστή μέχρι σήμερα ως η «Μητέρα των Blues» την οποία υποδύεται η Βαϊόλα Ντέιβις. Ο Μπόουζμαν ερμηνεύει τον Λέβι, έναν τρομπετίστα που θέλει να κάνει μεγάλη καριέρα και παράλληλα αγόρι της Μα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπόουζμαν ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο από καρκίνο του εντέρου είχε κρατήσει μυστική τη μάχη που έδινε για τη ζωή του, ακόμα και από το cast της τελευταίας του ταινίας.

«Κοιτάζω πίσω και θυμάμαι πόσο κουρασμένος έμοιαζε. Μια υπέροχη, απίστευτη ομάδα ανθρώπων του έκανε μασάζ και τον βοηθούσε να ηρεμήσει και τώρα συνειδητοποιώ πως όλα γίνονταν για να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Και αυτός το έκανε», θυμάται η Βαϊόλα Ντείβις για την περίοδο των γυρισμάτων: «Άφηνε στην άκρη οποιοδήποτε εγωισμό είχε, οποιαδήποτε φιλοδοξία, ήταν ο Λέβι.»

Το «Ma Rainey’s Black Bottom» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.

Here's your first look at Viola Davis and Chadwick Boseman in MA RAINEY'S BLACK BOTTOM, based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe.@MaRaineyFilm comes to Netflix 18 December. pic.twitter.com/fuMIec46KC

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 30, 2020