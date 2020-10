TV & MOVIES

H επιστροφή του Borat είναι γεγονός! Το σίκουελ είναι επιτέλους εδώ και πλέον έχει τίτλο, πόστερ, τρέιλερ και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Το (πάρτε βαθιά ανάσα) «Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan» απέκτησε επίσημο τρέιλερ και μας προετοιμάζει για όσα θα δούμε λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Ο Borat έρχεται για να... σώσει το 2020, μια χρονιά που έχει αλλάξει πλήρως τον κόσμο μας, έτσι όπως τον ξέραμε τουλάχιστον. Το σίκουελ, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, θέλει τον Borat να κυκλοφορεί incognito, αφού πλέον δεν είναι μια άσημη τηλεπερσόνα από το Καζακστάν, παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους, ενώ καυτηριάζει επίσης της πανδημία του κορονοϊού, το πολιτικό σκηνικό στην υπερσυντηρητική Αμερική και τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε στα social media «ο Κοέν παίζει τον Borat που παίζει τον Κοέν».

«Εκτελώ μυστική αποστολή στην γη των γιάνκις» δηλώνει Σάσα Μπάρον Κόεν στο τρέιλερ. Στη δεύτερη ταινία ο Borat σκοπεύει να προσφέρει «την κόρη του» ως... δώρο σε κάποιον που είναι κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα σε μια σκηνή ο Borat, μεταμφιεσμένος σε Τραμπ, έχοντας «την κόρη του» στον ώμο εισβάλει σε προεκλογική συγκέντρωση του Μάικλ Πένς.

Τη σκηνοθεσία του σίκουελ υπογράφει ο Τζέισον Ουόλινερ. Υπενθυμίζουμε ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει σε 240 χώρες μέσω του Amazon Prime.