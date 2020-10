Μεγάλη είναι η απογοήτευση των φίλων του Τζέιμς Μποντ, καθώς η νέα επερχόμενη ταινία «No Time to Die» παίρνει και νέα αναβολή!

Υπενθυμίζουμε ότι η πολυαναμενόμενη 25η περιπέτεια του 007 που επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020, ήταν από τις πρώτες που «χτύπησε» η πανδημία του νέου κορονοϊού, με αποτέλεσμα η πρεμιέρα να μεταφερθεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Τώρα, με ανακοίνωσή τους οι δημιουργοί έκαναν γνωστό ότι η πρεμιέρα αναβάλλεται για τις 2 Απριλίου του 2021, δηλαδή ένα χρόνο μετά τον αρχικό προγραμματισμό κυκλοφορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η απόφαση αυτή μόνο παράλογη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα σινεμά σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη αγορά, παραμένουν κλειστά, ενώ και τα μεγάλα στούντιο, βλέπε Disney/Marvel, αποφάσισαν να μεταφέρουν τις πρεμιέρες των blockbusters για το 2021.

Άλλωστε, ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι και η πορεία της ταινίας του Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν που αν και το φιλμ πήγε καλά δεδομένων των συνθηκών, τα έσοδα στο box office, δεν ήταν τα αναμενόμενα.

«Οι παραγωγοί MGM, Universal και (οι παραγωγοί) της ταινίας του Μποντ, Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπροκόλι, ανακοίνωσαν σήμερα ότι η κυκλοφορία του No Time To Die, της 25ης ταινίας της σειράς Τζέιμς Μποντ, θα καθυστερήσει έως τις 2 Απριλίου 2021, προκειμένου να προβληθεί σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφόφιλο κοινό. Κατανοούμε ότι η καθυστέρηση είναι απογοητευτική για τους θαυμαστές μας, αλλά ανυπομονούμε να μοιραστούμε το No Time To Die τον επόμενο χρόνο», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3

— James Bond (@007) October 2, 2020