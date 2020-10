TV & MOVIES

Ο ηθοποιός Τόμας Τζέφερσον Μπερντ, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες του Σπάικ Λι, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Ο 71χρονος ηθοποιός έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην πλάτη. Όπως μεταδίδει το TMZ, άγνωστος κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι ένας άντρας είχε τραυματιστεί. Δυστυχώς, όταν έφθασε το ασθενοφόρο, ο Μπερντ ήταν ήδη νεκρός.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από το σκηνοθέτη Σπάικ Λι ο οποίος τον αποχαιρέτησε μέσω ενός συγκινητικού ποστ στα social media.

Ο Λι μοιράστηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού γράφοντας: «Είμαι τόσο λυπημένος που ανακοινώνω την τραγική δολοφονία του αγαπημένου μας αδελφού Τόμας Τζέφερσον Μπερντ χθες το βράδυ στην Ατλάντα. Ο Τομ είναι ο άνθρωπός μου. Εδώ τον βλέπετε ως Errol Barnes στο Clockers».

Εκτός από το «Clockers» (1995) ο Μπερντ εμφανίστηκε ακόμα στα: «Get on the Bus», «Bamboozled», «He Got Game», «Red Hook Summer», «Chi-Raq» κ.ά.

Υπήρξε επίσης υποψήφιος για βραβείο Tony το 2003 στην παράσταση «Ma Rainey’s Black Bottom».