Τις τελευταίες ημέρες το γύρο του διαδικτύου κάνει η φήμη ότι ο Ρόουαν Άτκινσον θα υποδυθεί τον Αδόλφο Χίτλερ στην έκτη σεζόν της σειράς Peaky Blinders.

Βέβαια η φήμη αυτή δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένας διακαής πόθος των φαν και συγκεκριμένα του Netflix Diaries, που θέλει τον Mr. Bean σε ρόλο Χίτλερ.

Are you fooking ready for Season 6? #ByTheOrderOfThePeakyBlinders

Η αλήθεια είναι ότι η πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς εξετάζει την άνοδο του φασισμού μεσω του Όσβαλντ Μόσλεϊ (Σαμ Κλάφλιν) και η έκτη σεζόν θα συνεχίσει την ιστορία της οικογένειας στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου θα δούμε και τον Χίτλερ. Άλλωστε, ο πραγματικός Μόσλεϊ υπήρξε κοντινός φίλος του Χίτλερ, ενώ είχε συναντήσει και τον Μουσολίνι. Μάλιστα ο Χίτλερ ήταν καλεσμένος και στο δεύτερο γάμο του Μόσλεϊ το 1936.

Rowan Atkinson (Mr.Bean) is rumoured to be playing Adolf Hitler in Peaky Blinders. pic.twitter.com/fWa0oGrI9s

— Netflix Diaries. (@netflxdiaries) September 22, 2020