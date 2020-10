Ο Ντάνιελ Κρεγκ υπερασπίστηκε την αναβολή της πρεμιέρας για την 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «No Time To Die» στη συνέντευξη που έδωσε χθες στον Τζίμι Φάλον.

Η νέα ταινία Μποντ μεταφέρεται για τις 2 Απριλίου του 2021. Υπενθυμίζουμε ότι η ταινία ήταν από τις πρώτες που «χτυπήθηκε» από τον κορονοϊό με αποτέλεσμα η αρχική πρεμιέρα που ήταν προγραμματισμένη για τον περασμένο Απρίλιο να αναβληθεί για τις 12 Νοεμβρίου του 2020. Ωστόσο, το δεύτερο κύμα της πανδημίας άλλαξε ξανά τα σχέδια της παραγωγής και έτσι η ταινία, κορονοϊού επιτρέποντας, θα βγει στα σινεμά σε έξι μήνες.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3

— James Bond (@007) October 2, 2020