Το «Blood of Zeus» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.

Μια νέα σειρά που έρχεται στο Netflix αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων τηλεθεατών.

Ο λόγος για την anime σειρά «Το αίμα του Δία» (Blood of Zeus), που όπως προδίδει ο τίτλος του, θα εστιάζει στην ελληνική μυθολογία και τους 12 θεούς του Ολύμπου.

Κεντρικός ήρωας θα είναι ο Ήρωνας, ο οποίος αποκαλύπτει ότι (και αυτός όπως και τόσοι άλλοι) είναι νόθος γιος του Δία αλλά και ότι η μοίρα του κόσμου βρίσκεται στα χέρια του.

«Και ενώ οι Θεοί του Ολύμπου και οι Τιτάνες ετοιμάζονται για πόλεμο, ο Ήρων, ένας θνητός που ζει στα περίχωρα της αρχαίας Ελλάδας, είναι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας να επιβιώσει μετά την επέλαση ενός μοχθηρού στρατού δαιμόνων, όταν ανακαλύπτει τα μυστικά του παρελθόντος του», μαθαίνουμε από την επίσημη σύνοψη του Netflix.

Δημιουργοί της νέας anime σειράς, που αρχικά είχε τον τίτλο Gods & Heroes, είναι οι ελληνικής καταγωγής Vlas και Charley Parlapanides οι οποίοι έχουν στόχο να εξερευνήσουν τους χαρακτήρες της αρχαίας Ελλάδας και να πουν μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία μέσα από την ελληνική μυθολογία. Την παραγωγή του πρότζεκτ έχει αναλάβει το Powerhouse Animation (Castlevania).

Τις φωνές των χαρακτήρων δανείζουν οι Jason O'Mara (Agents of SHIELD, Man in the High Castle), Jessica Henwick (Iron Fist), Claudia Christian (Babylon 5) και οι ελληνικής καταγωγής Elias Toufexis, Melina Kanakaredes (CSI: NY) και Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.