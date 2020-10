TV & MOVIES

Πέντε νέες ταινίες κυκλοφορούν από σήμερα στα ελληνικά σινεμά, μεταξύ των οποίων και δύο animation. Υπενθυμίζουμε ότι στην Περιφέρεια Αττικής οι χειμερινές αίθουσες θα παραμείνουν κλειστές έως τις 12 Οκτωβρίου μετά την παράταση των μέτρων για τον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο Παράδεισος Έπεσε στη Γη (It Must Be Heaven)

Σκηνοθεσία: Elia Suleiman

Μετά από απουσία δέκα ετών, ο πολυαγαπημένος Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Ελία Σουλεϊμάν παρουσιάζει ένα ακόμη ξεχωριστό κινηματογραφικό ποίημα με άρωμα από το κωμικό σινεμά του Μπάστερ Κίτον και του Ζακ Τατί αλλά και ένα εύστοχο πολιτικό σχόλιο για τον τρόπο που ζούμε σήμερα.

«Το Γεράκι του Φυστικοβούτυρου» (The Peanut Butter Falcon)

Σκηνοθεσία: Tyler Nilson και Michael Schwartz. Παίζουν: Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Zak, ενός νεαρού αγοριού με σύνδρομο Down, που δραπετεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην επαγγελματική σχολή πάλης του ειδώλου του, του The Sal Water Redneck. Αναπάντεχα, στο δρόμο του θα βρεθούν ο Tyler, ένας μικροκακοποιός που τρέχει να σωθεί, που θα γίνει ο πιστός προπονητής και φίλος του Zak. Μαζί θα περάσουν ποτάμια, θα γλιτώσουν από ενέδρες, θα πιούν ουίσκι, θα ανακαλύψουν την πίστη και τον Θεό, θα ψαρέψουν και θα πείσουν την Eleanor, μια καλοσυνάτη νοσοκόμα, που είναι υπεύθυνη για την επιστροφή του Zak, να τους ακολουθήσει στο ταξίδι του.

«Αντρέι Ταρκόφσκι. Σινεμά σαν Προσευχή» (Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer)

Σκηνοθεσία: Andrei A. Tarkovsky

H ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού, με τον ίδιο τον Andrey Tarkovsky στον ρόλο του αφηγητή. Μέσα από εξαιρετικά σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, μοιράζεται μαζί μας τις αναμνήσεις και τις σκέψεις του. Η παιδική του ηλικία, οι γονείς, οι κινηματογραφικές του δημιουργίες, οι σχέσεις του με την πολιτική εξουσία, η εξορία, η επαφή με το Θείο, η Ζωή κι ο Θάνατος, η Τέχνη.

«Γιοσέπ» (Josep)

Σκηνοθεσία: Aurel

Φεβρουάριος 1939. Η Γαλλική κυβέρνηση κατακλύζεται από Ισπανούς που αποδρούν από τη δικτατορία του Φράνκο και η λύση που βρίσκει είναι να τους συσσωρεύσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι πρόσφυγες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να χτίσουν τους δικούς τους στρατώνες, να τρέφονται με τα άλογα που τους μετέφεραν έξω από τη χώρα τους, και να πεθάνουν ανά εκατοντάδες λόγω της έλλειψης υγιεινής και νερού. Σε ένα από αυτά τα στρατόπεδα, δύο άνδρες, χωρισμένοι από τα συρματοπλέγματα, θα γίνουν φίλοι μεταξύ τους. Ο ένας είναι αστυνομικός, ο άλλος είναι ο Γιοσέπ Μπαρτολί, σχεδιαστής αλλά και μαχητής κατά του Φράνκο.

Μια συγκλονιστική animation καταγραφή μιας διαδρομής ελπίδας μακριά από την Ισπανία του Φράνκο, που οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ένα άλλο αδιέξοδο. Όταν το πανέμορφο κινούμενο σχέδιο τίθεται στην υπηρεσία της ιστορικής καταγραφής. Επίσημη συμμετοχή Φεστιβάλ Καννών 2020.

«Τα Χελιδόνια της Καμπούλ» (The Swallows of Kabul)

Σκηνοθεσία: Zabou Breitman and Eléa Gobé Mévellec

Μια συγκλονιστική ιστορία νεανικής αγάπης με φόντο την Καμπούλ, αποτυπωμένη με μια εντυπωσιακή τεχνική χειροποίητου κινουμένου σχεδίου βασισμένου σε κινήσεις αληθινών ηθοποιών.

Καλοκαίρι του 1998 στην Καμπούλ υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Η Ζουνάιρα και ο Μόσεν είναι νέοι και ερωτευμένοι. Παρά την καθημερινή βία και τη δυστυχία, ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Μια μέρα, μια ανόητη χειρονομία κάνει τη ζωή τους να πάρει μια αμετάκλητη στροφή και όλα θα αλλάξουν.