Ο μουσικός και πρώην μέλος των One Direction, Χάρι Στάιλς, διέψευσε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς, «No time to die».

Η φημολογία έχει γίνει έντονη εδώ και αρκετό καιρό για το ποιος θα υποδυθεί τον ρόλο του Μποντ, με άλλα ονόματα που ακούγονται να είναι των Τομ Χάρντι, Τομ Χίντλστον, Ίντρις Έλμπα και Χένρι Κάβιλ - μαζί με κάποιους ψιθύρους ότι ο επόμενος Μποντ θα μπορούσε να είναι γυναίκα.

Παρ' όλο που ο Χάρι Στάιλς ανέφερε ότι είχε παρευρεθεί σε συναντήσεις για τον ρόλο, οι εκπρόσωποί του απέρριψαν τους ισχυρισμούς πως θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ λέγοντας ότι «δεν είναι αληθινοί» σύμφωνα την Daily Mail.

Η εφημερίδα είχε προηγουμένως αναφέρει ότι πηγές κοντά στην παραγωγή περιέγραψαν τον Στάιλς ως «Βρετανό άντρα της νέας εποχής... ο οποίος αν γίνει Μποντ θα σημαίνει ότι το franchise αλλάζει ανάλογα με την εποχή».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Superman και της σειράς Enola Holmes, Χένρι Κάβιλ δήλωσε ότι θα ήθελε τον ρόλο. Σε συνέντευξή του στο GQ, είπε: «Εάν η Μπάρμπαρα [παραγωγός των ταινιών Μπάρμπαρα Μπρόκολι] και ο Μάικ [συμπαραγωγός Μάικλ Τζ. Γουίλσον] ενδιαφερόταν γι' αυτό, θα άρπαζα την ευκαιρία. Σε αυτό το στάδιο, όλα είναι στον αέρα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά ναι, θα ήθελα πολύ να παίξω τον Μποντ, θα ήταν πολύ, πολύ συναρπαστικό» τόνισε.