Το Netflix ζήτησε από φαν του «La Casa de Papel» σε 10 χώρες του πλανήτη να πουν τη γνώμη τους για τον ιδιόρρυθμο Berlin και να αναβιώσουν τη στιγμή του θανάτου του, μια από τις δυνατές σκηνές του χαρακτήρα στη σειρά.

Συνδρομητές του Netflix από την Ισπανία, το Μεξικό, τη Γαλλία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία, τη Δανία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

συμμετέχουν σε ένα βίντεο-φόρο τιμής στον Berlin, που μας θυμίζει το λόγο που η ισπανική σειρά έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Berlin Forever!

A global tribute to the beloved character from Money Heist / La Casa de Papel pic.twitter.com/RpVfvRn7dp

— Netflix (@netflix) October 7, 2020