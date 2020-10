TV & MOVIES

Όσο εμείς περιμένουμε ακόμα να δούμε την πρεμιέρα του Wonder Woman 1984, που μετά την τέταρτη αναβολή του έχει προγραμματιστεί για την ημέρα των Χριστουγέννων, η Γκαλ Γκαντότ ετοιμάζεται να γίνει Κλεοπάτρα!

Τα δικαιώματα του πρότζεκτ έχει κερδίσει η Paramount Pictures, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Πάτι Τζένκινς του Wonder Woman 1984, ενώ το σενάριο θα φέρει την υπογραφή της Λεάτας Καλογρίδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές η ταινία θα βασίζεται στη βιογραφία «Cleopatra: A Life» από τη Στέισι Σιφ και η Γκαντότ θα έχει σίγουρα να αναμετρηθεί με ένα δύσκολο ρόλο που κινηματογραφικά έχει στιγματιστεί από την Κλεοπάτρα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1963 με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στον ρόλο του Μάρκου Αντώνιου.

«Όπως ίσως θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα, θα συνεργαστώ με την Πάτι Τζένκινς και τη Λεάτα Καλογρίδη για να φέρουμε την ιστορία της Κλεοπάτρας, Βασίλισσας της Αιγύπτου, στη μεγάλη οθόνη, όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ. Θα αφηγηθούμε για πρώτη φορά την ιστορία της μέσα από το πρίσμα γυναικείου βλέμματος, τόσο πίσω όσο και μπροστά από την κάμερα. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένες που κάνουμε αυτήν την ανακοίνωση στην Παγκόσμια Ημέρα του Κοριτσιού. Ελπίζουμε ότι γυναίκες και κορίτσια ανά την υφήλιο που ονειρεύονται να αφηγηθούν ιστορίες να μην εγκαταλείψουν ποτέ τα ονειρά τους και να πετύχουν να ακουστεί η φωνή τους, για χάρη και άλλων γυναικών», έγραψε στο Instagram η ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη σχετική ανακοίνωση ξέσπασε ένας πόλεμος αντιδράσεων στα social media, καθώς αρκετοί χρήστες δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι μια λευκή ηθοποιός -και μάλιστα Ισραηλινή- θα υποδυθεί τη βασίλισσα της Αιγύπτου.

Βλέπετε πίσω από την ενόχληση και την οργή αυτή, υπήρχε το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η Κλεοπάτρα ως Αιγύπτια ήταν μαύρη και επομένως θα πρέπει να την υποδυθεί μαύρη ηθοποιός.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Κλεοπάτρα αν και είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο, ήταν Ελληνίδα. Συγκεκριμένα η Κλεοπάτρα Ζ΄ Φιλοπάτωρ ήταν η τελευταία της δυναστείας των Πτολεμαίων, μίας ελληνικής οικογένειας, μακεδονικής καταγωγής, που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την Ελληνιστική περίοδο. Ηταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου ΙΒ’ Αυλητή και της Κλεοπάτρας Ε΄ Τρύφαινας. Ανέβηκε στον θρόνο το 51 π.Χ. και μετά τη βασιλεία της, η δυναστεία, που ίδρυσε ο πολυπράγμων Μακεδόνας στρατηγός Πτολεμαίος Α΄ ο Λάγου περίπου 300 χρόνια πριν, έλαβε τέλος.

Βέβαια υπήρξαν και κάποιοι πιο διαβασμένοι που έσπευσαν να διορθώσουν και να τρολάρουν τους χρήστες που δήλωναν εξοργισμένοι για την επιλογή μιας λευκής ηθοποιού...

