To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέα teaser βίντεο για την επερχόμενη τέταρτη σεζόν της βραβευμένης σειράς «The Crown».

To νέο βίντεο μας αφήνει να πάρουμε μια καλύτερη γεύση από τη μεταμόρφωση της Τζίλιαν Άντερσον σε Μάργκαρετ Θάτσερ αλλά και να θαυμάσουμε την Έμα Κόριν στον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Για τον ρόλο της «Σιδηράς Κυρίας» η Άντερσον (πρώην σταρ των The X Files) έχει δηλώσει:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα γίνω μέρος του καστ στο "The Crown" και που θα έχω τη δυνατότητα να υποδυθώ μια τόσο περίπλοκη και αμφιλεγόμενη γυναίκα. Η Θάτσερ ήταν αναμφίβολα μια επιβλητική προσωπικότητα και θέλω να εξερευνήσω την προσωπικότητά της κάτω από την επιφάνεια. Τολμώ να πω ότι έχω ερωτευτεί την προσωπικότητα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή».

Όμως και η Έμαν Κόριν έχει κερδίσει τους θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς για την ομοιότητά της με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα.

Here's your first proper look at Princess Diana’s wedding dress from The Crown series 4, created by costume designer Amy Roberts pic.twitter.com/EcFBMcaqWs

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 4, 2020